Збірні Іспанії та України сьогодні зіграють у Мадриді матч Ліги націй УЄФА

Національна збірна України з футболу у неділю, 6 вересня, проведе другий поєдинок Ліги націй УЄФА-2020/21, в якому у Мадриді зустрінеться з командою Іспанії.

Матч Іспанія - Україна, який пройде на арені Альфредо Ді Стефано, покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 1". Текстова трансляція - на Укрінформі. Початок поєдинку о 21.45.

У першому турі Ліги націй українці у Львові перемогли збірну Швейцарії (2:1), а іспанці у Штутгарті зіграли внічию з командою Німеччини (1:1).

Історія протистояння збірних України та Іспанії налічує 5 поєдинків. Вперше команди зустрілися у відбірковому турнірі чемпіонату Європи-2004, де українці вдома зіграли внічию 2:2, а в Ельче поступилися 1:2. На груповому етапі фінального турніру чемпіонату світу-2006 у Німеччині "синьо-жовті" у Лейпцигу програли піренейцям з рахунком 0:4, а в кваліфікації Євро-2016 з однаковим рахунком 0:1 зазнали поразки у Севільї та Києві.

Поєдинок Іспанія - Україна обслуговуватиме бригада арбітрів з Франції, яку очолює 37-річний Бенуа Бастьєн.

В іншій зустрічі групи 4 елітної Ліги А збірна Швейцарії у Базелі прийматиме команду Німеччини.

Турнірне становище після першого туру: Україна - 3 очки, Іспанія - 1, Німеччина - 1, Швейцарія - 0.

У третьому турі, 10 жовтня, команда Андрія Шевченка зустрінеться на НСК "Олімпійський" у Києві з німцями, а іспанці на Альфредо Ді Стефано в Мадриді зіграють зі швейцарцями.