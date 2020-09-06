Шевченко: Ліга націй дає можливість готувати колектив через матчі з сильними суперниками

Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко дав коментар перед грою Ліги націй УЄФА з командою Іспанії.

Як повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ), Шевченко вважає, що сильною стороною іспанців буде виконавська майстерність гравців, і знаходиться в передчутті поєдинку проти сильної команди, передає Укрінформ.

"Сила збірної Іспанії - в її чудових виконавцях. Це одна з кращих команд світу. Я дуже поважаю її головного тренера Луїса Енріке. Упевнений, він прекрасно підготував команду до виступу в Лізі націй. Іспанська збірна вже багато років є прекрасним колективом з чудовими футболістами. вона завжди дотримується своєї системи гри і плану на матч. Іспанський футбол завжди домінував на міжнародній арені і домінує зараз. Тут є прекрасні менеджери і великі клуби. Тому нам випав шанс зіграти з чудовою командою. Ліга націй дає можливість для тренера підготувати колектив через матчі з серйозними суперниками, такими, як Іспанія", - зазначив Шевченко.

Нагадаємо, матч Іспанія - Україна відбудеться в неділю, 6 вересня, на стадіоні Альфредо Ді Стефано в Мадриді. Початок о 21.45 за київським часом.