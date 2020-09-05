«Челсі» підписав найдорожчого новачка в історії клубу

Німецький півзахисник Кай Гавертц перейшов за 80 мільйонів євро.

Півзахисник німецького «Баєра» Кай Гавертц перейшов у «Челсі», повідомляє сайт англійського клубу.

Лондонський клуб підписав з 21-річним німцем контракт на п'ять років. «Челсі» заплатить за Гавертца понад 80 мільйонів євро. Гавертц – найдорожчий новачок «Челсі» в історії клубу.

Нагадаємо, в літнє трансферне вікно «Челсі» підписав ще одного німецького футболіста – форварда Тімо Вернера з «РБ Лейпциг». Усього ж «Челсі» підписав влітку шістьох новачків.

Фото: сайт ФК "Челсі"