Вінгер «Динамо» Циганков - найдорожчий гравець УПЛ за версією Transfermarkt

Найбільше додав в ціні захисник «Шахтаря» Додо.

Найдорожчим футболістом чемпіонату УПЛ залишився вінгер «Динамо» Віктор Циганков, який став дорожче на 3 млн євро. Тепер його вартість - 19 млн євро. Його особистий рекорд - 20 млн євро, повідомляє Transfermarkt.

На другому місці - хавбек «Шахтаря» Тете. Він подорожчав на 1,5 млн євро і тепер коштує 17 млн ​​євро. Третій рядок у захисника «Динамо» Віталія Миколенка, який став дорожче на 4 млн євро, тепер його ціна - 13 млн євро.

Захисник «Шахтаря» Ісмаїлі - четвертий в УПЛ по вартості. Він втратив в ціні 3 млн євро, тепер коштує 12 млн. Топ-5 замикає захисник «Шахтаря» Додо, який додав в ціні більше всіх в чемпіонаті - плюс 6,4 млн євро. Зараз його вартість - 10 млн.

Також серед кращих в лізі за приростом вартості захисник «Шахтаря» Микола Матвієнко. Він став дорожче на 5 млн євро, зараз коштує 9 млн. Форвард «Динамо» Владислав Супряга тепер коштує 7 млн ​​євро, він подорожчав на 4,3 млн євро.

Як повідомляв Укрінформ, вінгер «Динамо» Віктор Циганков увійшов в десятку кращих бомбардирів клубу за часів незалежної України.

Фото: facebook.com/fcdynamoua