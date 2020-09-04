Україна продемонструвала, чому у неї такі блискучі результати – тренер Швейцарії

Володимир Петкович похвалив свою збірну, незважаючи на поразку.

Головний тренер збірної Швейцарії Володимир Петкович прокоментував поразку проти України (1:2) в стартовому турі Ліги націй, повідомляє Укрінформ.

«Хочу привітати збірну України з перемогою. Втім, я дуже задоволений грою своєї команди, особливо в першому таймі. Ми добре відреагували на пропущений м'яч і змогли відігратися до перерви.

Але якась поспішність біля воріт суперника завадила нам розвинути успіх. Україна наочно продемонструвала, чому у неї останнім часом такі блискучі результати», - заявив Петкович.

Як повідомляв Укрінформ, збірна України посідає перше місце в своїй групі після того, як в іншій грі Німеччина та Іспанія зіграли внічию (1:1). Матч другого туру Ліги націй Україна зіграє 6 вересня в Мадриді проти Іспанії.