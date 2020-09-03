Французькі арбітри розсудять матч футболістів Іспанії та України в Лізі націй УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на поєдинки другого туру нового сезону Ліги націй УЄФА.

Зустріч збірних Іспанії та України судитимуть рефері з Франції, повідомляє Укрінформ.

Суддівську бригаду очолить 37-річний Бенуа Бастьєн, асистентами якого стануть Хішам Закрані і Фредерік Хакетт, резервний арбітр - Бенуа Мійо.

Матч четвертої групи ліги А Іспанія - Україна пройде 6 вересня на полі арени Альфредо Ді Стефано в Мадриді (початок о 21.45 за київським часом).

В іншому поєдинку цього квартету збірна Швейцарії прийматиме в Базелі команду Німеччини.

Фото: Getty Images.