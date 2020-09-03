ZARUBA - нова серія епічних баталій від Parimatch

ZARUBA - нова серія епічних баталій від Parimatch

Укрінформ
Parimatch знову випустив яскравий ролик, який вже з'явився в соцмережах. Цього разу бренд таким чином презентував свою нову глобальну кампанію ZARUBA.

Про це повідомляє пресслужба Parimatch, передає Укрінформ.

Як зазначається у повідомленні, до зйомок ролика в Parimatch підійшли з розмахом. Відео вийшло епічним, видовищним і драйвовим. Ролик був знятий в постапокаліптичному стилі. Новий світ виглядає вельми грізно, але в ньому знайшлося місце багатьом зіркам спорту. Актори майстерно зіграли амбасадорів бренду — Конора Макгрегора і Майка Тайсона, який з'явився в образі персонажа Горо Mortal Kombat.

Центром же спортивних баталій стала головна спортивна арена України. Стадіон зазнав змін, але відкрито вгадується в ролику. Арену люто штурмують фанати, які скучили за футболом і жадають увірватися на трибуни після тривалого брейка.

Ролик став логічним продовженням легендарної кампанії Game of Thrones.

У Parimatch повідомляють, що кампанія планувалася під Євро-2020, але через перенесення турніру її адаптували під новий сезон Ліги націй УЄФА. Після ролика піде відповідний брендинг спортивних майданчиків, зовнішня реклама та інші активності.

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