В заявці збірної на матч проти Швейцарії одразу п’ять дебютантів

В заявку не потрапили Бондар, Безус, Болбат і Макаренко.

Стала відома заявка збірної України на матч в четвертій групі дивізіону А Ліги націй проти Швейцарії, повідомляє сайт УАФ.

Воротарі: Бущан, Пятов, Лунін

Захисники: Соболь, Пластун, Кривцов, Михайличенко, Тимчик, Караваєв, Матвієнко

Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновський, Коноплянка, Марлос, Харатін, Циганков, Зінченко, Коваленко

Нападники: Яремчук, Супряга, Мораес.

В остаточну заявку не потрапили захисники Сергій Болбат і Валерій Бондар, півзахисники Роман Безус та Євген Макаренко.

Водночас, у заявку потрапили потенційні дебютанти Богдан Михайличенко («Андерлехт»), Ігор Харатін («Ференцварош»), Георгій Бущан, Владислав Супряга і Олександр Тимчик (всі – «Динамо»).

Як повідомляє Укрінформ, матч Україна – Швейцарія відбудеться 3 вересня у Львові. Поєдинок розсудить шведська бригада арбітрів на чолі з Андреасом Екбергом. Початок зустрічі о 21:45.

Фото: сайт УАФ