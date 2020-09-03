В заявці збірної на матч проти Швейцарії одразу п’ять дебютантів
Стала відома заявка збірної України на матч в четвертій групі дивізіону А Ліги націй проти Швейцарії, повідомляє сайт УАФ.
Воротарі: Бущан, Пятов, Лунін
Захисники: Соболь, Пластун, Кривцов, Михайличенко, Тимчик, Караваєв, Матвієнко
Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновський, Коноплянка, Марлос, Харатін, Циганков, Зінченко, Коваленко
Нападники: Яремчук, Супряга, Мораес.
В остаточну заявку не потрапили захисники Сергій Болбат і Валерій Бондар, півзахисники Роман Безус та Євген Макаренко.
Водночас, у заявку потрапили потенційні дебютанти Богдан Михайличенко («Андерлехт»), Ігор Харатін («Ференцварош»), Георгій Бущан, Владислав Супряга і Олександр Тимчик (всі – «Динамо»).
Як повідомляє Укрінформ, матч Україна – Швейцарія відбудеться 3 вересня у Львові. Поєдинок розсудить шведська бригада арбітрів на чолі з Андреасом Екбергом. Початок зустрічі о 21:45.
Фото: сайт УАФ