«Минай» представив чергових новачків

Закарпатський клуб посилили гравці «Дніпра-1» - Лопирьонок і Сніжко.

Дебютант УПЛ – «Минай» повідомив про перехід двох футболістів «Дніпра-1», повідомляє офіційний сайт закарпатського клубу.

На правах оренди до закарпатської команди приєднався захисник Максим Лопирьонок, який грає за «Дніпро-1» з часів виступів у Другій лізі.

Повноцінний контракт з клубом підписав півзахисник Олександр Сніжко, який також пройшов з дніпрянами шлях з Другої ліги до УПЛ.

Команда Василя Кобіна дебютує у вищому дивізіоні в домашньому матчі проти «Олександрії» 13 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, «Минай» підписав двох колишніх гравців «Шахтаря» - воротаря Антона Каніболоцького і форварда Антона Шиндера.

Фото: сайт СК "Дніпро-1"