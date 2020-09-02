«Кременчук» вдруге обіграв «Білий Барс» в плей-офф УХЛ

Лише в третьому періоді господарі дотиснули команду з Білої Церкви.

В другому півфінальному матчі плей-офф УХЛ «Кременчук» знову обіграв на своєму майданчику «Білий Барс» (Біла Церква) 4:1 і повів в серії 2:0, повідомляє Укрінформ.

Гості з Білої Церкви вели в рахунку два періоди після голу Куцевича. Лише останній третині «Кременчук» закинув чотири шайби (Деніскин, Созонов, Серанов, Савченко) і переміг 4:1.

«Кременчук» повів в серії 2:0. Наступна гра – 5 вересня в Білій Церкві.

В іншому півфіналі плей-офф УХЛ «Донбас» програв на своєму майданчику «Дніпру» (Херсон) 2:3 і поступається в серії 0:1.

Фото: сайт УХЛ