Стали відомі суперники збірної України з футзалу в кваліфікації Євро-2022
Як повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), за підсумками жеребкування збірні були розбиті на вісім груп по чотири команди, де зіграють один проти одного вдома і на виїзді, передає Укрінформ.
Збірна України потрапила у групу 1, де зіграє з національними командами Хорватії, Албанії та переможцем пари Сан-Марино - Данія.
Матчі групової стадії пройдуть з листопада 2020 року по квітень 2021-го.
Вісім переможців груп і шість кращих володарів других місць приєднаються до Голландії в фінальній стадії турніру. Останню путівку з 14 по 17 листопада 2021 року розіграють два залишилися володарі других місць.
Фінальний турнір в Голландії пройде з 9 січня по 6 лютого 2022 року.
Жеребкування відбіркового групового етапу:
група 1: Сан-Марино/Данія, Хорватія, Албанія, Україна
група 2: Болгарія/Вірменія, Франція, Грузія, Росія
група 3: Туреччина/Греція, Азербайджан, Словаччина, Молдова
група 4: Англія/Північна Македонія, Румунія, Сербія, Боснія і Герцеговина
група 5: Ізраїль/Кіпр, Казахстан, Угорщина, Білорусь
група 6: Швейцарія/Німеччина, Іспанія, Латвія, Словенія
група 7: Чорногорія/Литва, Італія, Бельгія, Фінляндія
група 8: Польща, Португалія (чемпіон), Норвегія, Чехія
Останні учасники групової стадії визначаться за підсумками відбіркових стикових матчів.
Фото: Асоціація футзалу України.