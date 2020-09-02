Стали відомі суперники збірної України з футзалу в кваліфікації Євро-2022

Відбулося жеребкування групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2022 з футзалу.

Як повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), за підсумками жеребкування збірні були розбиті на вісім груп по чотири команди, де зіграють один проти одного вдома і на виїзді, передає Укрінформ.

Збірна України потрапила у групу 1, де зіграє з національними командами Хорватії, Албанії та переможцем пари Сан-Марино - Данія.

Матчі групової стадії пройдуть з листопада 2020 року по квітень 2021-го.

Вісім переможців груп і шість кращих володарів других місць приєднаються до Голландії в фінальній стадії турніру. Останню путівку з 14 по 17 листопада 2021 року розіграють два залишилися володарі других місць.

Фінальний турнір в Голландії пройде з 9 січня по 6 лютого 2022 року.

Жеребкування відбіркового групового етапу:

група 1: Сан-Марино/Данія, Хорватія, Албанія, Україна

група 2: Болгарія/Вірменія, Франція, Грузія, Росія

група 3: Туреччина/Греція, Азербайджан, Словаччина, Молдова

група 4: Англія/Північна Македонія, Румунія, Сербія, Боснія і Герцеговина

група 5: Ізраїль/Кіпр, Казахстан, Угорщина, Білорусь

група 6: Швейцарія/Німеччина, Іспанія, Латвія, Словенія

група 7: Чорногорія/Литва, Італія, Бельгія, Фінляндія

група 8: Польща, Португалія (чемпіон), Норвегія, Чехія

Останні учасники групової стадії визначаться за підсумками відбіркових стикових матчів.

Фото: Асоціація футзалу України.