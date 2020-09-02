«Минай» підписав нападника Шиндера

Форвард знову повернувся в український чемпіонат з Німеччини.

Дебютант УПЛ – «Минай» офіційно підтвердив трансфер українського форварда Антона Шиндера, повідомляє сайт закарпатського клубу.

Деталі контракту з 33-річним нападаючим не уточнюються. Раніше повідомлялося, що угода розрахована на один рік. Гравець отримав 19-й номер.

З літа 2019 року футболіст виступав у складі «Швабаха» з 6-го дивізіону Німеччини.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні Шиндер грав за «Таврію», молодіжку «Шахтаря», «Чорноморець», «Ворсклу» і «Олімпік».

Фото: сайт ФК "Минай"