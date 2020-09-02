Серена Вільямс побила рекорд US Open

23-разова переможниця турнірів серії Grand Slam американка Серена Вільямс успішно подолала перший раунд Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open), обігравши свою співвітчизницю Крісті Анн з рахунком 7:5, 6:3.

За інформацією ESPN, Вільямс встановила рекорд турніру за кількістю виграних матчів в жіночому розряді у Відкритій ері: для екс-першої "ракетки" світу це вже 102-й переможний поєдинок на US Open, передає Укрінформ.

В активі американки Кріс Еверт, яка завершила ігрову кар'єру у 1989 році, 101 успішний матч.

У наступному колі Серена Вільямс зіграє з росіянкою Маргаритою Гаспарян.

Фото: Getty Images.