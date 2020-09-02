«Ювентус» пропонує Луїсу Суаресу контракт

Нападник «Барселони» готовий переїхати в Італію, але спочатку потрібно розірвати угоду з каталонським клубом.

Чемпіон італійської Серії А «Ювентус» має намір підписати форварда «Барселони» Луїса Суареса, повідомляють італійські ЗМІ.

Туринці готові укласти з 33-річним уругвайцем трирічний контракт із зарплатою 10 млн євро в рік плюс бонуси.

Переговори «Ювентуса» з нападником вже у завершальній стадії. Сам Суарес дав згоду перейти в «Ювентус». Головна вимога італійського клубу – Суарес повинен достроково розірвати контракт з «Барселоною» і переходити як вільний агент.

Як повідомляв Укрінформ, «Барселона» хоче позбутися нападника Луїса Суареса. Каталонський клуб повідомив 33-річному уругвайцю, що він повинен залишити команду.

Фото: Marca