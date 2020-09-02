ПФК «Львів» посилився французьким захисником Міубі

Це вже четвертий іноземний новачок львівського клубу.

Французький захисник туніського походження Маруан Міубі продовжить кар'єру у ПФК «Львів», повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

З 21-річним центральним захисником, здатним зіграти і лівого бека, підписаний контракт на 3 роки. Трансфер оформлений на правах вільного агента.

Останнім клубом футболіста був «Убань» з четвертого французького дивізіону. Також він грав за туніський «Стад Тунізьєн», «Монако» U-19 і «Нім» (дубль).

Transfermarkt оцінює гравця в 250 000 євро.

Як повідомляв Укрінформ, ПФК «Львів» вже підписав трьох новачків-легіонерів. Це захисник збірної Люксембургу Енес Махмутович, хорватський оборонець Макс Челич і півзахисник збірної Естонії Міхкель Айнсалу.

Фото: сайт ПФК "Львів"