ПФК «Львів» посилився французьким захисником Міубі
Укрінформ
Це вже четвертий іноземний новачок львівського клубу.
Французький захисник туніського походження Маруан Міубі продовжить кар'єру у ПФК «Львів», повідомляє офіційний сайт львівського клубу.
З 21-річним центральним захисником, здатним зіграти і лівого бека, підписаний контракт на 3 роки. Трансфер оформлений на правах вільного агента.
Останнім клубом футболіста був «Убань» з четвертого французького дивізіону. Також він грав за туніський «Стад Тунізьєн», «Монако» U-19 і «Нім» (дубль).
Transfermarkt оцінює гравця в 250 000 євро.
Як повідомляв Укрінформ, ПФК «Львів» вже підписав трьох новачків-легіонерів. Це захисник збірної Люксембургу Енес Махмутович, хорватський оборонець Макс Челич і півзахисник збірної Естонії Міхкель Айнсалу.
Фото: сайт ПФК "Львів"