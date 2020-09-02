US Open: українські тенісистки сьогодні проведуть матчі другого кола

На Відкритому чемпіонаті США з тенісу (US Open) у середу, 2 вересня, відбудуться п'ять матчів за участю представниць України.

Як повідомляє офіційний сайт змагань, третій ігровий день почнеться в 11.00 за місцевим часом (18.00 за київським часом), передає Укрінформ. Поєдинки українських тенісисток: 2 коло - Катерина Козлова - Петра Квітова (Чехія): арена Артура Еша (перший запуск); 2 коло - Катерина Бондаренко - Петра Мартич (Хорватія): корт №17 (перший запуск); 1 коло - Надія Кіченок / Людмила Кіченок - Хейлі Картер (США) / Луїза Стефані (Бразилія): корт №9 (третій запуск); 2 коло - Марта Костюк - Анастасія Севастова (Латвія): корт №12 (третій запуск); 2 коло - Даяна Ястремська - Медісон Бренгл (США): арена Луї Армстронга (п'ятий запуск). Читайте також: Четверо українок із семи вийшли до другого кола US Open Загальний призовий фонд US Open-2020 складає $53,4 млн. На фото: Даяна Ястремська (Getty Images).