Рада планує поліпшити умови закупівлі послуг для спортивних заходів

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо ефективної реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту.

Як передає кореспондент Укрінформу, рішення підтримали 247 народних депутатів.

“Законопроєктом передбачено здійснення закупівлі послуг, які необхідні для проведення заходів з фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації та забезпечення підготовки і участі національних збірних команд України з видів спорту в міжнародних спортивних заходах, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України”, - йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається, що метою законопроєкту є поліпшення умов для закупівлі послуг за державні кошти, пов’язаних з підготовкою і участю національних збірних команд України з видів спорту в міжнародних спортивних заходах, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України.