Рада планує поліпшити умови закупівлі послуг для спортивних заходів
Як передає кореспондент Укрінформу, рішення підтримали 247 народних депутатів.
“Законопроєктом передбачено здійснення закупівлі послуг, які необхідні для проведення заходів з фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації та забезпечення підготовки і участі національних збірних команд України з видів спорту в міжнародних спортивних заходах, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України”, - йдеться у пояснювальній записці.
Зазначається, що метою законопроєкту є поліпшення умов для закупівлі послуг за державні кошти, пов’язаних з підготовкою і участю національних збірних команд України з видів спорту в міжнародних спортивних заходах, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України.