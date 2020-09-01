«Динамо» відправило в «Колос» Кучерука та Ісаєнка

У складі команди з Ковалівки гратиме троє орендованих динамівця.

Два гравці «Динамо» - голкіпер Владислав Кучерук і нападник Євгеній Ісаєнко відправилися в оренду в «Колос» (Ковалівка), повідомляє сайт київського клубу.

Орендна угода розрахована до кінця сезону-2020/21.

21-річний Кучерук в минулому сезоні зіграв 14 матчів за «Динамо» U-21, двічі був в заявці першої команди.

20-річний Ісаєнко був капітаном «Динамо» U-21, в минулому сезоні став кращим бомбардиром команди, забивши 8 м'ячів в 16 матчах. У першому турі цього сезону забив 4 голи.

На правах оренди за «Колос» продовжує виступати ще один футболіст «Динамо» - Євген Смирний.

Як повідомляв Укрінформ, футболісти ковалівського «Колоса», у разі виїзної перемоги 17 вересня над грецьким «Арісом» зустрінуться з хорватським клубом «Рієка» у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Фото: dynamomania.com