Проти АЗ «Динамо» точно гратиме в Києві, наступний матч ЛЧ – на виїзді

Якщо кияни обіграють АЗ, їх чекає переможець пари «Гент» - «Рапід» (Відень).

«Динамо» зіграє перший матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів на виїзді, якщо пройде голландський АЗ в третьому відбірковому раунді, повідомляє сайт УЄФА.

З АЗ команда Мірчі Луческу точно зустрінеться в Києві 15 вересня. Матч не перенесуть на нейтральне поле.

Потенційний суперник киян в наступному раунді ЛЧ визначиться в матчі між бельгійським «Гентом» і австрійським «Рапідом». Перші матчі плей-офф кваліфікації ЛЧ пройдуть 22-23 вересня, матчі-відповіді - 29-30 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, колишній гравець збірної України і президент профспілки футболістів Нідерландів Євген Левченко вважає, що київське «Динамо» очікує дуже складний матч проти АЗ у кваліфікації Ліги чемпіонів.