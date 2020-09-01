Італійська Серія А розпочне новий футбольний сезон 19 вересня
Укрінформ
Керівництво італійської Серії А підтвердило, що новий сезон чемпіонату країни з футболу стартує 19 вересня.
Як зазначає Sport24, Рада Федерації напередодні, 31 серпня, визначила дати наступного сезону на засіданні в Римі, передає Укрінформ.
Повний календар оприлюднять в найближчі два дні.
Незадовго до цього міланський "Інтер" попросив про перенесення старту національної першості на тиждень через свою участь у фіналі Ліги Європи УЄФА сезону-2019/20, однак організація відповіла "нерадзуррі" відмовою.
Фото: Getty Images.