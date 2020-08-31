Юрій Вернидуб звільнився з «Шахтаря» (Солігорськ)

Український тренер пішов за власним бажанням.

Український тренер Юрій Вернидуб залишив солігорський «Шахтар», повідомляє офіційний сайт білоруського клубу.

Він пішов у відставку за власним бажанням у зв'язку із сімейними обставинами. Разом з Вернидубом команду покинув увесь його тренерський штаб.

Солігорський «Шахтар» йде на 1-му місці в чемпіонаті Білорусі. Водночас команда несподівано вилетіла в 1-му раунді кваліфікації Ліги Європи, поступившись клубу «Сфинтул Георге» з Молдови.

Як повідомляв Укрінформ, Юрій Вернидуб очолив білоруський «Шахтар» в листопаді 2019 року.