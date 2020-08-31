Петряк і Харатін забили дебютні м’ячі в угорському чемпіонаті

Клуб Івана Петряка очолив турнірну таблицю.

Українські півзахисники Іван Петряк та Ігор Харатін відзначилися голами за свої клуби в матчах 3-го туру чемпіонату Угорщини, повідомляє Укрінформ.

Гравець клубу «МОЛ Фегервар» Іван Петряк забив у матчі проти «Будафокі» - 4:1. 26-річний українець встановив остаточний рахунок зустрічі на 91-й хвилині.

В цьому сезоні Петряк зіграв за «МОЛ Фегервар» 4 матчі і забив перший м’яч.

Гравець «Ференцвароша» Ігор Харатін відзначився голом у матчі проти «Залаегерсега» - 2:1. Ігор зробив рахунок 2:0 на 53-й хвилині.

Харатін забив дебютний м’яч за «Ференцварош» в цьому сезоні. Також він отримав виклик у збірну України на вересневі матчі Ліги націй.

«МОЛ Фегервар» набрав 5 очок в 3-х стартових турах і очолив турнірну таблицю чемпіонату Угорщини. «Ференцварош», який тренує Сергій Ребров, набрав 4 очки в 2 матчах і посідає 4-е місце.