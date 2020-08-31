«Колос» дізнався потенційних суперників в кваліфікації ЛЄ

Клуб з Ковалівки може зіграти з грецьким «Арісом», албанським «Лячі» або болгарським «Локомотивом».

«Колос» дізнався потенційних суперників у 2-му раунді кваліфікації Ліги Європи, повідомляє Укрінформ.

Це «Аріс» (Салоніки, Греція), «Лячі» (Албанія) і «Локомотив» (Пловдив, Болгарія).

Жеребкування 2-го раунду кваліфікації ЛЄ відбудеться сьогодні, 31 серпня, в Ньоні. Початок – о 14:00.

«Колос» бере участь у кваліфікації ЛЄ по Основному шляху. Клуб з Ковалівки виявився сіяним і потрапив в групу 7 на 2-й раунд кваліфікації. Також в цій групі сіяні команди «Тоттенгем» і «Хапоель» (Беер-Шева, Ізраїль).

Переможець визначається в одному матчі, зустрічі пройдуть без глядачів.

Матчі 2-го кваліфікаційного раунду відбудуться 17 вересня. Переможці вийдуть в 3-й раунд кваліфікації.

Фото: facebook.com/fckoloskovalivka