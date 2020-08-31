Сьогодні «Динамо» дізнається суперника в кваліфікації ЛЧ

Можливі суперники киян – АЗ, ПАОК, «Рапід» (Відень).

Сьогодні, 31 серпня, в Ньоні відбудеться жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Початок жеребкування – о 13:00, повідомляє Укрінформ.

Потенційні суперники київського «Динамо» - АЗ (Алкмар, Нідерланди), ПАОК (Салоніки, Греція) і «Рапід» (Відень, Австрія).

Шлях представників ліг

Сіяні: «Динамо», «Бенфіка», «Гент»

Несіяні: АЗ, ПАОК, «Рапід» (Відень).

Шлях чемпіонів

Сіяні: «Динамо» (Загреб), «Янг Бойз», «Црвена Звезда», «Карабах», «Маккабі» (Тель-Авів)

Несіяні: «Мольде», «Мідтьюлланд», «Ференцварош», «Омонія», «Динамо» (Брест).

На цій стадії переможець визначається в одному матчі, зустрічі пройдуть без глядачів. Матчі пройдуть 15-16 вересня. У разі нічиєї передбачено додатковий час і серія пенальті.

Переможці вийдуть в раунд плей-офф кваліфікації ЛЧ, команди, які програли, гратимуть в раунді плей-офф кваліфікації ЛЄ.