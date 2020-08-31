Пас Яремчука допоміг «Генту» здобути першу перемогу в сезоні

«Гент» обіграв «Мехелен», за який дебютував українець Швед.

У матчі 4-го туру чемпіонату Бельгії «Гент» вдома переміг «Мехелен»1:0, повідомляє Укрінформ.

Єдиний гол у зустрічі забив Андерсон Ньянгбо, йому асистував український нападник Роман Яремчук.

Яремчук відіграв в матчі 82 хвилини. Весь поєдинок за «Гент» провів український захисник Ігор Пластун. Півзахисник Роман Безус з'явився на полі на 73-й хвилині.

У складі «Мехелена» дебютував український вінгер Мар'ян Швед, який виступає за бельгійський клуб на правах оренди з «Селтіка».

«Гент» здобув першу перемогу в новому сезоні чемпіонату Бельгії. Команда трьох гравців збірної України набрала три очки і піднялася на 14-е місце турнірної таблиці.