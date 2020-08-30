Левандовський визнаний гравцем року в Німеччині за версією журналістів

Польський півзахисник мюнхенського футбольного клубу "Баварія" Роберт Левандовський став гравцем року в Німеччині за версією журналістів.

Як повідомляє Kicker, переможця визначали члени Асоціації німецьких спортивних журналістів, передає Укрінформ.

Загалом за форварда проголосувало 276 осіб з 525. На другому місці опинився ще один нападник "Баварії" Томас Мюллер (54 голоси), потім йде захисник мюнхенського клубу Йозуа Кімміх (49).

Левандовський забив 34 м'ячі у 31 матчі Бундесліги, на його рахунку також 15 голів в 7 іграх Ліги чемпіонів УЄФА. У нинішньому сезоні форвард зробив требл разом з командою: "Баварія" виграла національний чемпіонат, Кубок країни, а також стала переможцем Ліги чемпіонів, обігравши у фіналі французький "Парі Сен-Жермен".

Фото: fcbayern-munchen.com.