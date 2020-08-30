Хавбек "Олімпіка" викликаний до збірної Литви на матчі Ліги націй УЄФА
Укрінформ
Півзахисник "Олімпіка" Даніель Романовський своєю грою за донецький футбольний клуб привернув увагу головного тренера збірної Литви.
Як повідомляє офіційний сайт ФК "Олімпік", Валдас Урбонас викликав Романовського в розташування національної команди на матчі Ліги націй УЄФА, передає Укрінформ.
Литві доведеться зіграти два непростих поєдинки. 4 вересня литовці вдома прийматимуть Казахстан, а 7 вересня зійдуться на виїзді з Албанією.
До цього Романовський одягав футболку національної команди лише в товариських поєдинках. Дебют Даніеля за головну команду своєї країни відбувся 24 березня 2018 року в контрольному матчі зі збірною Грузії (0:4).
Фото: ФК "Олімпік".