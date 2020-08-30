Постол програв Раміресу суддівським рішенням
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Укрінформ
Український претендент не зміг відібрати у американця чемпіонські пояси.
Український боксер Віктор Постол програв чемпіону світу за версіями WBC і WBO в першій напівсередній вазі американцю Хосе Раміресу, повідомляє Укрінформ.
Поєдинок відбувся в Лас-Вегасі і тривав усі 12 раундів. 36-річний українець дав чемпіону світу конкурентний бій. Українець намагався боксувати на дальній дистанції, його суперник постійно зближувався.
Рішенням більшості суддів перемогу здобув Рамірес – 114:114, 115:113, 116:112.
Як повідомляв Укрінформ, бій Постол – Рамірес став головною подією вечора боксу в Лас-Вегасі. Протягом року поєдинок двічі переносився через пандемію.
Фото: boxingscene.com