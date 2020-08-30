Постол програв Раміресу суддівським рішенням

Український претендент не зміг відібрати у американця чемпіонські пояси.

Український боксер Віктор Постол програв чемпіону світу за версіями WBC і WBO в першій напівсередній вазі американцю Хосе Раміресу, повідомляє Укрінформ.

Поєдинок відбувся в Лас-Вегасі і тривав усі 12 раундів. 36-річний українець дав чемпіону світу конкурентний бій. Українець намагався боксувати на дальній дистанції, його суперник постійно зближувався.

Рішенням більшості суддів перемогу здобув Рамірес – 114:114, 115:113, 116:112.

Як повідомляв Укрінформ, бій Постол – Рамірес став головною подією вечора боксу в Лас-Вегасі. Протягом року поєдинок двічі переносився через пандемію.

Фото: boxingscene.com