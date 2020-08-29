Син Шумахера дебютує у "Формулі-1" вже нинішнього сезону

Мік Шумахер, син семиразового чемпіона автогонок "Формули-1" Міхаеля Шумахера, дебютує в "Королівських гонках" вже в сезоні-2021.

Як передає Укрінформ, за словами керівника Alfa Romeo Фредеріка Вассера, 21-річний гонщик отримає свій шанс в одній із сесій тестових заїздів, повідомляє motorsport-total.com.

"Мік виступає добре. Думаю, він отримає можливість протестувати болід" Формули-1 "до кінця сезону", - зазначив Вассер.

У той же час, Вассер не уточнив, чи будуть це тільки тестові заїзди або ж Шумахер спробує свої сили і в практиці на одному з Гран-прі.

Наступного сезону Шумахер-молодший може стати гонщиком Ferrari.

Фото: The Times.