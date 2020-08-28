Півзахисник «Динамо» де Пена цікавий клубам Серії А

Гравець також може отримати дебютний виклик в збірну Уругваю.

Півзахисник «Динамо» Карлос де Пена потрапив в сферу інтересів клубів італійської Серії А – «Роми», «Наполі» і «Кальярі», французького «Лілля», бразильського «Корінтіанса» і турецького «Фенербахче», повідомляє Balon Latino.

За інформацією джерела, «Динамо» готове продати півзахисником, який прийшов в якості вільного агента, за 5 млн євро.

Також повідомляється, що 28-річний Карлос де Пена може отримати дебютний виклик до збірної Уругваю.

За інформацією Transfermarkt, контракт хавбека, який має уругвайське і італійське громадянства, закінчується 31 грудня 2021 року. де Пена оцінюється в 2 млн євро.

Як повідомляв Укрінформ, в 1-у турі чемпіонату УПЛ «Динамо» обіграло «Олімпік» 4:1.