У шести футболістів рівненського "Вересу" підтвердили COVID-19

Коронавірус підтверджено у шести гравців рівненського «Вересу».

Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

«Гравці ФК «Верес» пройшли тестування на коронавірус. У шести гравців команди підтвердилося захворювання на COVID-19. За словами керівництва клубу гравці, що захворіли, перебувають в задовільному стані», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що надіслано офіційні листи до Дирекції з проведення Кубку України з футболу із проханням про перенесення матчу Кубку України проти ФК «Дніпро» (м. Черкаси).

Сьогодні ж, як повідомляє UA-Футбол, Асоціація футболу України задовольнила прохання рівненського клубу і перенесла поєдинок на 8 вересня.

Початок матчу заплановано на 18:00.

Станом на ранок 28 серпня за добу на Рівненщині виявлено 103 нові інфікування COVID-19. Таким чином в області наразі зафіксовано 8952 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 127 з них – летальні. За останню добу померло двоє людей:

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за останню добу зареєстровано 2 438 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 114 497-ми.

Раніше повідомлялось, що в Україні з понеділка, 31 серпня, почне діяти нове епідемічне зонування. Детальний перелік населених пунктів, розподілених на зони відповідно до епідситуації, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов опублікував у Телеграмі за результатами засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС.