«Маріуполь» оригінально презентував нову форму

Приазовці обіграли те, що команда проведе все перше коло в дорозі.

Клуб УПЛ «Маріуполь» представив нові комплекти домашньої і виїзної форм на сезон-2020/21, повідомляє клубний сайт.

Через заміну газону на домашньому стадіоні приазовці всі матчі першого кола гратимуть на виїзді. З цієї нагоди «Маріуполь» представив форму в гаражі, де стоїть автобус клубу.

Основною формою нового сезону для «Маріуполя» стане модель Nike - Park Derby II. Домашній комплект залишиться синім, а до стилізованої «Азовської чайки» клуб додав абревіатуру на латиниці (FCM) і рік заснування (1960).

Як повідомляв Укрінформ, у першому турі нового сезону УПЛ команда Остапа Маркевича зазнала поразки від «Олександрії» 1:4.

Фото: сайт ФК "Маріуполь"