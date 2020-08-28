Етапи "Формули-1" в Бахрейні пройдуть на різних конфігураціях траси
Укрінформ
Організатори чемпіонату світу з автогонок "Формули-1" прийняли рішення про проведення двох майбутніх етапів в Бахрейні на різних конфігураціях автодрому в Сахірі.
Як повідомляє пресслужба чемпіонату, Гран-прі Бахрейну пройде на традиційній конфігурації траси, а Гран-прі Сахіра - на альтернативній версії треку і в нічний час, передає Укрінформ.
Гран-прі Бахрейну відбудеться 27-29 листопада, а Гран-прі Сахіра - 4-6 грудня.
Фото: formula1.com.