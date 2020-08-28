Етапи "Формули-1" в Бахрейні пройдуть на різних конфігураціях траси

Організатори чемпіонату світу з автогонок "Формули-1" прийняли рішення про проведення двох майбутніх етапів в Бахрейні на різних конфігураціях автодрому в Сахірі.

Як повідомляє пресслужба чемпіонату, Гран-прі Бахрейну пройде на традиційній конфігурації траси, а Гран-прі Сахіра - на альтернативній версії треку і в нічний час, передає Укрінформ. Читайте також: Формула-1 затвердила нові етапи в сезоні-2020 Гран-прі Бахрейну відбудеться 27-29 листопада, а Гран-прі Сахіра - 4-6 грудня. Фото: formula1.com.