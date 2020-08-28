Українські арбітри обслуговуватимуть фінал жіночої Ліги чемпіонів УЄФА

На фінальному поєдинку жіночої Ліги чемпіонів-2019/2020 між футболістками німецького “Вольфсбурга” та французького “Ліона” працюватимуть два українські арбітри.

Як повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ), Олександра Ардашева в інтернаціональній бригаді асистуватиме головному судді швейцарці Естер Штаублі. Резервним арбітром виступить Марина Стрілецька, передає Укрінформ. Читайте також: Українка Монзуль працюватиме на півфіналі жіночої Ліги чемпіонів УЄФА Фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА між “Вольфсбургом” та “Ліоном” відбудеться в іспанському Сан-Себастьяні в неділю, 30 серпня. На фото: Олександра Ардашева (пресслужба УАФ).