Українські арбітри обслуговуватимуть фінал жіночої Ліги чемпіонів УЄФА
Укрінформ
На фінальному поєдинку жіночої Ліги чемпіонів-2019/2020 між футболістками німецького “Вольфсбурга” та французького “Ліона” працюватимуть два українські арбітри.
Як повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ), Олександра Ардашева в інтернаціональній бригаді асистуватиме головному судді швейцарці Естер Штаублі. Резервним арбітром виступить Марина Стрілецька, передає Укрінформ.
Фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА між “Вольфсбургом” та “Ліоном” відбудеться в іспанському Сан-Себастьяні в неділю, 30 серпня.
На фото: Олександра Ардашева (пресслужба УАФ).