Вербич близький до повернення до загальної групи “Динамо”

Словенський півзахисник київського “Динамо” Беньямін Вербич наприкінці липня переніс операцію на пахових кільцях.

Про свій нинішній стан футболіст розповів у коментарі офіційному сайту “Динамо”, передає Укрінформ.

“Почуваюся добре. Больових відчуттів, які супроводжували мене впродовж відновлювального періоду, уже не відчуваю. Поки займаюся окремо, але планомірно підводжу себе до повернення до загальної групи. Думаю, ще кілька тренувань - і зможу вже працювати нарівні з усіма. Добре, що зараз пауза на матчі збірних, і встигну набрати форму до матчів за “Динамо” в чемпіонаті та кваліфікації Ліги чемпіонів”, - зазначив Вербич.

За прогнозами лікарів, відновлення Вербича мало зайняти місяць, після чого Беньямін мав повернутися до повноцінного тренувального процесу столичної команди.

Фото: сайт ФК "Динамо" (Київ).