Двоє гравців “Агробізнесу” знаходяться в лікарні з COVID-19
Укрінформ
Шість осіб заразилися коронавірусом у футбольному клубі першої ліги “Агробізнес” з Волочиська Хмельницької області.
Як передає Укрінформ, тест на COVID-19 виявився позитивним у п'ятьох футболістів і одного співробітника клубу, двоє гравців знаходяться в лікарні, повідомляє Sport Arena.
Чемпіонат першої ліги стартує 5 вересня. У першому турі “Агробізнес” зустрінеться з житомирським “Поліссям”.
За підсумками минулого сезону “Агробізнес” посів четверте місце, набравши однакову кількість очок з “Інгульцем” з Петрове Кіровоградської області, який вийшов до Прем’єр-ліги.
Раніше повідомлялося, що шість футболістів заразилися коронавірусом у рівненському "Вересі”.
Фото: facebook.com/fcab.com.ua.