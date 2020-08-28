Двоє гравців “Агробізнесу” знаходяться в лікарні з COVID-19

Шість осіб заразилися коронавірусом у футбольному клубі першої ліги “Агробізнес” з Волочиська Хмельницької області.

Як передає Укрінформ, тест на COVID-19 виявився позитивним у п'ятьох футболістів і одного співробітника клубу, двоє гравців знаходяться в лікарні, повідомляє Sport Arena.

Чемпіонат першої ліги стартує 5 вересня. У першому турі “Агробізнес” зустрінеться з житомирським “Поліссям”.

За підсумками минулого сезону “Агробізнес” посів четверте місце, набравши однакову кількість очок з “Інгульцем” з Петрове Кіровоградської області, який вийшов до Прем’єр-ліги.

Раніше повідомлялося, що шість футболістів заразилися коронавірусом у рівненському "Вересі”.

Фото: facebook.com/fcab.com.ua.