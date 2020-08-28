Гладкий стане гравцем луганської

Гладкий стане гравцем луганської "Зорі" - ЗМІ

Укрінформ
Футбольний клуб "Зоря" (Луганськ) найближчим часом підпише ексфорварда донецького "Шахтаря", київського "Динамо" і львівських "Карпат".

Як стало відомо "Динамоманії", гравцем "Зорі" найближчим часом стане Олександр Гладкий, передає Укрінформ.

Останнім клубом 33-річного нападника був турецький "Адана Демірспор", за який український футболіст минулого сезону відзначився трьома голами.

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Нагадаємо, що крім "Шахтаря", "Динамо" і "Карпат", Гладкий виступав за харківський "Металіст", "Дніпро" і одеський "Чорноморець".

Фото: footballua.tv.

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