“Олександрія” запланувала контрольні матчі з “Кривбасом” і “Зорею”

“Олександрія” проведе два спаринги під час паузи у чемпіонаті України з футболу серед команд Прем’єр-ліги (УПЛ), пов’язаної з поєдинками національної збірної України у Лізі націй УЄФА.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ФК “Олександрія”. За словами головного тренера “Олександрії” Володимира Шарана, 30 серпня його команда поміряється силами з відродженим криворізьким “Кривбасом”, а 5 вересня зіграє проти луганської “Зорі”. Читайте також: "Олександрія" перемогла "Маріуполь" у чемпіонаті УПЛ Нагадаємо, у стартовому турі чемпіонату УПЛ “Олександрія” вдома упевнено переграла “Маріуполь” - 4:1. Фото: ФК "Олександрія".