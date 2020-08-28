“Олександрія” запланувала контрольні матчі з “Кривбасом” і “Зорею”

“Олександрія” запланувала контрольні матчі з “Кривбасом” і “Зорею”

Укрінформ
“Олександрія” проведе два спаринги під час паузи у чемпіонаті України з футболу серед команд Прем’єр-ліги (УПЛ), пов’язаної з поєдинками національної збірної України у Лізі націй УЄФА.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ФК “Олександрія”.

За словами головного тренера “Олександрії” Володимира Шарана, 30 серпня його команда поміряється силами з відродженим криворізьким “Кривбасом”, а 5 вересня зіграє проти луганської “Зорі”.

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Нагадаємо, у стартовому турі чемпіонату УПЛ “Олександрія” вдома упевнено переграла “Маріуполь” - 4:1.

Фото: ФК "Олександрія".

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