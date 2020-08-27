НХЛ: сьогоднішні матчі Кубка Стенлі скасовані

Хокеїсти також приєдналися до бойкоту через расистський інцидент у Вісконсині.

Сьогоднішні матчі розіграшу Кубка Стенлі скасовані. Таку інформацію вже отримали хокеїсти і персонал, повідомляє ESPN.

Таким чином, не відбудуться треті матчі в серіях «Нью-Йорк Айлендерс» - «Філадельфія Флайєрс» і «Ванкувер Кенакс» - «Вегас Голден Найтс».

Вчора НБА та інші професійні спортивні ліги відклали матчі через бойкот у зв'язку з інцидентом із стріляниною поліцейських в афроамериканця Джейкоба Блейка у Вісконсині.

Як повідомляв Укрінформ, баскетболісти НБА під час зборів вирішили продовжити виступ в плей-офф.