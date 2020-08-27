Україна перемогла Китай і зіграє у чвертьфіналі Шахової олімпіади

Збірна України обіграла одного з головних фаворитів Всесвітньої шахової олімпіади - команду Китаю в 1/8 фіналу турніру, який нинішнього року через пандемію коронавырусу проходить в онлайн-форматі.

Як повідомляє сайт змагань, загальний результат матчу - 7:6. На тайбрейку Кирило Шевченко білими переміг китайського гросмейстера Лю Яня, передає Укрінформ. https://olymp-results.fide.com/playoff/4 У чвертьфіналі наші шахісти зіграють проти сильної збірної США. Матчі пройдуть у п'ятницю, 28 серпня. Читайте також: Україна вийшла до плей-офф Всесвітньої шахової олімпіади Склад збірної України: Василь Іванчук, Антон Коробов, Юлія Осмак, Інна Гапоненко, Кирило Шевченко, Марія Бідняк, Володимир Онищук, Євген Штембуляк, Наталія Букса, Наталія Жукова, Віктор Матвіїшен, Надія Шпанко, Ігор Ярмонов. Фото: fide.com.