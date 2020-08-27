Молчанов на тайбрейках програв парний чвертьфінал турніру АТР у Празі

Український тенісист Денис Молчанов не зумів у четвер вийти до півфіналу турніру-челленджера ATP Prague Open By Moneta у столиці Чехії із призовим фондом 137 тис 560 євро.

Разом з Артуром Ріндеркнехтом із Франції киянин поступився 4-у сіяному нідерландському дуету Сандер Арендс/Давід Пел. - 6:7 (8:10), 6:7 (3:7), передає Укрінформ. Суперники провели на корті 1 годину 48 хвилин. Читайте також: Калініна потрапила до списку учасниць US Open У півфіналі Арендс і Пел зустрінуться з переможцями матчу Шрірамбалай Нараянасвамі (Індія)/Лукаш Росол (Чехія) - Ганс Гах Вердуго (Мексика)/Давид Вега Ернандес (Іспанія). Фото: btu.org.ua.