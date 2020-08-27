Матчі турніру у Нью-Йорку перенесені через протести проти расизму

Матчі турніру у Нью-Йорку перенесені через протести проти расизму

Укрінформ
ATP, WTA та Федерація тенісу США перенесли матчі турніру у Нью-Йорку, що заплановані на 27 серпня, на один день.

Таке рішення пов'язане із протестами проти расизму, які накрили країну після того, як 29-річного афроамериканця Джейкоба Блейка поранили поліцейські, і він потрапив до реанімації, повідомляє у Twitter пресслужба WTA. 

У четвер на турнірі у Нью-Йорку мали пройти півфінальні матчі.

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Раніше на знак протесту японка Наомі Осака відмовилася грати півфінал турніру з бельгійкою Елісе Мертенс.

Фото: USTA.

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