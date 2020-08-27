Футбол: стало відоме місце матчу молодіжного Євро Фінляндія - Україна

Поєдинок кваліфікації Євро-2021 між молодіжними збірними Фінляндії та України (U21) відбудеться у вівторок, 8 вересня, на Олімпійському стадіоні у Гельсінкі.

Як повідомляє пресслужба УАФ, зустріч на арені, яка вміщує 37 500 глядачів, розпочнеться о 19.00, передає Укрінформ.

Найближчий поєдинок підопічні Руслана Ротаня проведуть у п'ятницю, 4 вересня, в Ольборзі проти Данії (19.00).

Турнірна таблиця у групі 8:

Данія - 15 очок (після 5-ти ігор), Румунія - 10 (5), Фінляндія - 7 (5), Україна - 3 (4), Північна Ірландія - 3 (5), Мальта - 1 (4).

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Додамо, що груповий кваліфікаційний турнір Євро продовжили до листопада 2020 року, а плей-офф скасовали. Дев'ять переможців груп та п'ять кращих збірних, що посядуть другі місця, вийдуть до фінальної частини, де приєднаються до господарів змагань - Угорщини та Словенії.

Фото: uefa.com.