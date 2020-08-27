Брати Браяни завершили ігрову тенісну кар'єру

42-річні брати-близнюки Боб і Майк Браяни закінчили виступи у професіональному тенісі.

Їхній парний дует є найуспішнішим в історії світового тенісу, повідомляє BTU.

"За 22 роки професіональних виступів Браяни мають 1100 перемог у парному розряді та міксті, 119 титулів і олімпійське "золото", - зазначається у повідомленні.

До паузи у сезоні-2020 брати встигли виграти титул на турнірі в Делрей-Біч і принесли очко своїй команді у квваліфікаціі Фіналу Кубка Девіса проти збірної Узбекистану.

Як повідомлялося, Браяни наприкінці минулого року офіційно оголосили про свій намір закінчити виступи під час US Open, однак плани спортсменів порушила пауза через пандемію коронавірусу. Перед відновленням сезону Браяни зіграли на командному турнірі World Team Tennis (де б хотіли виступати й після завершення кар'єри), але на корти офіційних змагань вони так і не повернулися.

Перший успіх на "мейджорах" прийшов до американців 2003 року на "Ролан Гаррос". У колекції тенісистів також 39 трофеїв турнірів категорії "мастерс". Майк і Боб - єдиний дует, на рахунку яких "Золотий мастерс".

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В активі Боба 23 титули на турнірах Grand Slam (16 - у парі, 7 - у міксті), у Майка - 22 (18 - у парі, 4 - у міксті). Майк Браян - рекордсмен парного тенісу за кількістю тижнів у статусі першої "ракетки" світу (506) та за кількістю титулів (123).

Майк та його дружина Надя нещодавно уперше стали батьками. Боб Браян разом з дружиною Мішель виховує трьох дітей.

Фото: Getty Images.