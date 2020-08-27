Зінченко презентував нову форму «Ман Сіті»

Творців форми надихнула музика і мода Манчестера.

Клуб англійської прем’єр-ліги «Манчестер Сіті» представив третю форму на сезон-2020/21. У презентації резервного комплекту форми взяв участь український захисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко, повідомляє офіційний сайт клубу.

Комплект виконаний в рожевому кольорі, а дизайнери розробили унікальний ексклюзивний візерунок пейслі на футболках. Також на створення форми вплинула музична спадщина Манчестера. Для дизайну використали троянди і три річки Манчестера, таким чином творці форми вирішили об'єднати футбол, музику і моду.

Як повідомляв Укрінформ, Ліонель Мессі мав розмову з головним тренером «Ман Сіті» Хосепом Гвардіолою. Мессі може залишити «Барселону» і перейти в «Ман Сіті».

Фото: сайт ФК "Манчестер Сіті"