«Ференцварош» Реброва пройшов «Селтік» в кваліфікації ЛЧ

Команда Сергія Реброва пробилася до третього раунду відбору ЛЧ.

Угорський «Ференцварош», який тренує Сергій Ребров, обіграв шотландський «Селтік» (2:1) в матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, повідомляє Укрінформ.

У складі «Ференцвароша» голи на рахунку Шігера і Нгуена. Підопічні Сергія Реброва забили 2 голи шотландському клубу, завдавши 2 удари в площину воріт.

У стартовому складі чемпіона Угорщини на поле вийшов півзахисник збірної України Ігор Харатін, в першому таймі він отримав жовту картку.

Як повідомляв Укрінформ, визначились можливі суперники «Динамо» в третьому раунді кваліфікації ЛЧ . Кияни в передостанньому раунді відбору можуть зустрітися з віденським «Рапідом», грецьким ПАОКом або нідерландським АЗ.

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