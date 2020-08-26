В кваліфікації ЛЧ «Динамо» може зіграти з «Рапідом», ПАОКом чи АЗ

Жеребкування 3-го раунду кваліфікації відбудеться 31 серпня, а матчі пройдуть 15-16 вересня.

Визначились можливі суперники «Динамо» в третьому раунді кваліфікації ЛЧ . Кияни в передостанньому раунді відбору Шляху представників ліг зустрінуться з віденським «Рапідом», грецьким ПАОКом або нідерландським АЗ, повідомляє Укрінформ.

В другому раунді «Рапід» вибив загребську «Локомотиву» (1:0), ПАОК пройшов «Бешикташ» (3:1), АЗ обіграв в додатковий час чеську «Вікторію» (3:1).

Також з 3-го етапу стартують «Бенфіка» і «Гент», але вони, як і київський клуб, будуть сіяними.

Переможці трьох пар в третьому раунді разом з «Краснодаром» сформують два дуети в плей-офф, а найсильніші в них вийдуть в групу. У плей-офф кияни не зможуть зіграти з «Бенфікою» (обидві команди сіяні) і «Краснодаром» (українські і російські клуби розводять).

У плей-офф суперники проведуть по два матчі - вдома і в гостях, на інших стадіях - по одній зустрічі.

Жеребкування плей-офф - 1 вересня, перші матчі плей-офф - 22-23 вересня, матчі-відповіді - 29-30 вересня.