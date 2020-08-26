«Київ-Баскет» підписав захисника збірної України Мішулу

Це вже шостий новачок столичного клубу.

«Київ-Баскет» підписав контракт із захисником збірної України Олександром Мішулою, повідомляє офіційний сайт клубу.

Минулий сезон 28-річний гравець провів в турецькому «Меркезефенді». У 23 матчах турецького чемпіонату Мішула в середньому набирав 14,2 очка, робив 3,2 підбирань і віддавав 3,4 передачі.

В Україні Мішула відомий за виступами за «Дніпро», в складі якого провів всю дорослу кар'єру і виграв Кубок і Суперкубок в сезоні 2018/19.

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Цього літа «Київ-Баскет» вже підписав захисників Брюса Мессі і Брендона Янга, а також форвардів Євгена Сахнюка, Артема Ковальова і Майкла Джейкобсона.

Як повідомляв Укрінформ, у минулому сезоні столична команда фінішувала на другому місці в чемпіонаті України. Восени «Київ-Баскет» стартує в груповому раунді Кубка Європи.

Фото: сайт БК "Київ-Баскет"