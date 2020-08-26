Ми були кращі, але у футболі рахуються голи – Каштру

На думку головного тренера «Шахтаря», його команда повністю переграла «Динамо».

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру прокоментував поразку в матчі за Суперкубок України від «Динамо» (1:3), повідомляє офіційний сайт «Шахтаря».

«Чому ми програли? Всі розуміють, що сталося на полі. Було три удари «Динамо», вони змогли реалізувати ці три моменти. Ми пропустили три м'ячі. У нас було достатнья кількість моментів, але ми не змогли їх реалізувати. Різниця в грі була в цьому.

У нас було 70% з гаком контролю м'яча. Але в футболі поняття справедливості... Нікому не буде цікаво, чи грав ти добре або погано, домінував чи ні. У футболі рахуються голи. Я розчарований, адже ми домінували з першого до останнього моменту матчу.

Ми були кращі протягом всієї гри. Я не переживав за фізичний стан наших гравців, знав, що хлопці будуть сильні. Ми притискали «Динамо», грали з великою інтенсивністю, практично не було контратак, переходів.

Зараз складно говорити, як змінилося «Динамо». Я можу говорити про «Динамо» в тому матчі, який ми провели зараз. Це команда, яка також завжди буде боротися за чемпіонство в Україні.

Луческу – це не той тренер, який закриває свою команду в обороні. Думаю, трохи згодом ми побачимо «Динамо» з іншою, більш атакуючою грою», - сказав Каштру.

Як повідомляв Укрінформ, в матчі за Суперкубок України «Динамо» обіграло «Шахтар» 3:1 і стало володарем трофею.