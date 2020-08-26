Ми виконали завдання на гру на всі 100% - Луческу

Новий головний тренер «Динамо» каже, що добре вивчив «Шахтар» і це допомогло перемогти.

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу прокоментував перемогу в Суперкубку України над «Шахтарем» (3:1), повідомляє офіційний сайт клубу.

«Оскільки ми виграли 3:1, значить виконали завдання на гру на всі 100%. А про те, як хлопці розуміють мої ідеї, запитайте краще у них самих. Ми ретельно аналізували три матчі «Шахтаря» в Лізі Європи, так що знали їх сильні сторони.

Природно, у команди, яка атакує сім'ю футболістами, є і слабкі місця, які ми використовували. В цілому, ми підготувалися дуже добре, і це було видно на полі», - сказав Луческу.

Як повідомляв Укрінформ, в матчі за Суперкубок України «Динамо» обіграло «Шахтар» 3:1 і стало володарем трофею.